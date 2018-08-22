Минск, 22 августа, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась ввести особый контроль за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов по итогам заседания в Минске 22 августа.

U.S. Army Europe ВСУ

«Контактная группа придала новый импульс реализации режима прекращения огня и договорилась об особом контроле его выполнения», — сказал Грызлов.

По его словам, стороны также подчеркнули необходимость выполнения ранее достигнутых договорённостей о разведении сил на согласованных участках. Так, в районах населённых пунктов Золотое и Петровское позиции сторон на сегодняшний день располагаются ближе друг к другу, чем до разведения сил, отметил Грызлов.

Напомним, ранее сегодня контактная группа достигла договорённости о введении режима прекращения огня в Донбассе с 29 августа в связи с началом учебного года.