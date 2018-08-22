Тамбов, 22 августа, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В честь Дня Государственного флага России в Тамбове перед зданием областной администрации развернули гигантский триколор длиной 84 метра и весом 100 килограммов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Сегодня, 22 августа, в Тамбовской области торжественно отметили День Государственного флага России. В Тамбове праздничное мероприятие прошло на площади перед зданиями областной администрации и областной думы. В нем приняли участие сотни тамбовчан, в том числе представители органов власти региона, депутатского корпуса, молодежных и спортивных объединений, а также делегации из городов и районов Тамбовщины.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин обратился к участникам праздника с приветствием.

«Чувство особой гордости вызывает российский триколор, развевающийся в каждом регионе. Государственный флаг России узнаваем во всем мире! Статус мировой державы принадлежит нашей стране по праву. И флаг ее является столь же сильным и знаковым символом. Символом страны, которая активно развивается, влияет на мировую повестку и с чьим мнением считаются. Символом единения всех людей, которые по рождению, по духу считают себя русскими, — сказал губернатор. — Уверен, что этой возможностью гордиться своей страной, радоваться ее успехам на всех аренах мы во многом обязаны нашему национальному лидеру — президенту России Владимиру Владимировичу Путину».

Александр Никитин также подчеркнул, что сегодня перед обществом стоит важная задача воспитания молодежи в традициях патриотизма, решение которой невозможно без уважения к национальным символам родного Отечества. Ведь государственный флаг, как герб и гимн, — не только знак признания великого прошлого страны, но и залог ее будущего процветания.

«Мы испытываем гордость за свою страну, за ее достижения, вместе разделяем радость побед и успехов, и в моменты торжества и триумфа с нами всегда наш флаг», — отметил Александр Никитин.

На Тамбовщине традиционно День Государственного флага России проходит масштабно и торжественно. В этом году, впервые в истории Тамбовской области, во время проведения праздничного мероприятия развернули флаг длиной 84 метра, шириной 8,8 метра, весом 100 килограмм. Триколор сшили по инициативе тамбовской молодежи. Флаг держали инициаторы проекта — молодые спортсмены, активисты, волонтеры. Его планируется использовать и на других мероприятиях.

Добавим, что в рамках празднования Дня Государственного флага во всех городах и районах Тамбовщины были организованы концерты творческих коллективов, праздничные шествия по центральным улицам, экспозиции в музеях, выставки в библиотеках, спортивные состязания, игровые и развлекательные программы для детей и подростков, танцевальные и музыкальные флешмобы и познавательные квесты для молодежи.

Напомним, праздновать День Государственного флага России стали с 1994 года после утверждения указом президента Российской Федерации.