Рим, 22 августа, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Вопреки опасениям экономистов, «рынки начинают доверять» новому правительству Италии, потому что, в отличие от властей ЕС, понимают: государства должны думать не только об экономии средств, но прежде всего о создании стимулов роста, сказал в интервью Affari Italiani в среду, 22 августа, глава комиссии по финансам Сената Италии Альберто Баньяи.

Иван Шилов ИА REGNUM Европейский милитаризм

Прежде чем распределять доходы между акционерами и вкладчиками, нужно создавать эти доходы, но в руководстве ЕС этого не понимают, пояснил сенатор.

В итальянском правительстве обсуждается возможность наращивания бюджетных расходов, в том числе новых вложений в инфраструктуру — которые, по мнению министров, являются «экстренно необходимыми», что показала в том числе и трагедия с обрушением моста Моранди в Генуе.

В Еврокомиссии, в свою очередь, выступают против наращивания расходов, поскольку считают высокий уровень дефицита вредным для экономики. Представители ЕК предложили Италии увеличить те статьи расходов, которые она считает необходимым увеличить, за счет сокращения иных статей.

С точки зрения экономики нет никакого смысла в ориентации на тот показатель, что так дорог Еврокомиссии — уровню в 3%, выше которого не должно подниматься отношение дефицита к ВВП, подчеркнул сенатор.

Если в ЕС не понимают «таких простых вещей», это рождает подозрение в том, что сам Евросоюз — не проект солидарности равных, а империалистический проект, созданный теми, «кто, как Германия, верит в то, что он сильнее всех», отметил Баньяи.

Но тот, кто считает себя самым сильным, рано или поздно встретится с кем-то еще более сильным, в случае с Германией в этой роли выступит США, полагает сенатор. По его ожиданиям, «очевидная усталость США от тупости немецкой политики» и предстоящие в 2019 году европейские выборы изменят ситуацию и заставят Германию вернуться «к рациональному поведению», что в случае с экономикой будет означать поддержку роста, а не только сокращений.