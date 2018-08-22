Москва, 22 августа, 2018, 17:06 — ИА Регнум. С начала военной операции на территории Сирии российские суда и транспортная авиация в среднем доставляют в эту страну около двух тысяч тонн различных грузов ежесуточно, сообщает Министерство обороны РФ в итоговом видеоотчете, опубликованном 22 августа.

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В частности, в Сирийскую Арабскую Республику с начала операции было перевезено более 5,5 тыс. единиц техники и вооружения, около 95 тыс. человек, для чего были совершены 2785 рейсов транспортной авиации и 424 рейса различных морских судов.

Минобороны отмечает, что почти 97% людей и 20% военной техники были доставлены в Сирию по воздуху. Морским путем в Сирию доставили 1 млн 559 тыс. тонн грузов, в то время как транспортная авиация перевезла около 56 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция на территории Сирии была начата Россией 30 сентября 2015 года после официальной просьбы законного правительства этой страны.