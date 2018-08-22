Минск, 22 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на переговорах в Минске 22 августа достигли договорённости об очередном режиме прекращения огня. Об этом сообщила пресс-секретарь полномочного представителя Донецкой Народной Республики Виктория Талакина на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Переговоры. Игры скрытых сил

По её словам, стороны договорились о прекращении огня с 00:01 мск 29 августа. Как отметила пресс-секретарь, соглашение о перемирии стало результатом двухдневной работы подгруппы по вопросам безопасности.

Напомним, предыдущая договорённость о полном прекращении огня в Донбассе вступила в силу с 1 июля, однако уже в первые же дни перемирие было нарушено. В начале августа первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что за июль сотрудниками миссии в Донбассе было зафиксировано 15 тысяч нарушений.