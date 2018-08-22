Великий Новгород, 22 августа, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Стерховой, обвиняемой в получении взятки, пройдёт в общем порядке. Об этом сегодня, 21 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель Новгородского районного суда Валерий Таганский.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Первоначально дело начало рассматриваться в особом порядке судебного заседания, так как обвиняемая полностью признала свою вину. Но в ходе судебного процесса 21 августа государственный обвинитель не представил суду документального подтверждения активного содействия обвиняемой следствию, а именно: в части дачи правдивых и честных показаний в отношении самой себя.

«В деле имеются противоречивые показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного расследования, содержание которых не позволяет суду удостовериться о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке», — сообщил Таганский.

Процесс, уже в общем порядке судопроизводства, продолжится 31 августа.

Напомним, следствие обвиняет бывшую сотрудницу регионального управления Роспотребнадзора в получении взятки от предпринимателя в виде подарочных карт одного из магазинов бытовой техники на общую сумму 100 тыс. рублей. По данным следствия, обвиняемая действовала совместно с руководителем ведомства — глава управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский в настоящее время тоже является фигурантом уголовного дела, и тоже по делу о взятке: он обвиняется в том, что принял вознаграждение в форме оплаты дорогостоящего стоматологического лечения.