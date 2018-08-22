Ташкент, 22 августа, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил посольство Индии и от имени республики выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи, сообщили 22 августа в пресс-службе МИД Узбекистана.

Kremlin.ru Атал Бихари Ваджпаи

Глава внешнеполитического ведомства республики также оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве. Ваджпаи скончался 16 августа.

Напомним, 19 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв направил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с многочисленными жертвами наводнения и оползней в штате Керала.