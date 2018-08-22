Владимир, 22 августа, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Прошедший 21 августа ураган во Владимирской области разрушил крыши 14 многоквартирных домов в Судогде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. С последствиями боролись 59 спасателей.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

По данным газеты «Владимирские ведомости», разрушенные крыши восстановят до 28 августа. Сейчас их накрыли временными кровлями. Как сообщило издание, 22 августа глава ГУ МЧС России по Владимирской области Владимир Белозеров порекомендовал муниципалитетам предусмотреть деньги на случай ликвидации подобных происшествий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате урагана в регионе без света оставались почти сто населенных пунктов в восьми районах. Электроснабжение было оперативно восстановлено. При этом пострадали и соседние регионы. Так, в Рязанской области перебои электроснабжения были в двух районах.