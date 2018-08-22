Переславль-Залесский, Ярославская область, 22 августа, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Власти Владимирской области планируют строительство мусорного полигона на границе Владимирской и Ярославской областей недалеко от Переславля-Залесского. Жители юга Переславского края бьют тревогу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон в Ярославле

В переславских группах в социальных сетях распространяется информация о планируемом строительстве полигона ТКО в районе деревни Василево на южной окраине городского округа Переславль-Залесский. Полигон планируется разместить на землях Владимирской области в непосредственной близости к границе Ярославской области и к трассе М-8, ведущей в Переславль-Залесский, Ростов и Ярославль.

Действительно, в разрабатываемой во Владимирской области схеме обращения с бытовыми отходами значится строительство полигона — МСК «Александров», объект обработки и обезвреживания — Александровский район, участок с кадастровым номером 33:01:000318. Также к 2026 году там появится полигон ТКО мощностью 100 тысяч тонн.

Именно этот участок вплотную прилегает к границе Ярославской области, в непосредственной близости к нему располагаются СНТ «Солнечная поляна» — менее 700 метров, до СНТ «Дубки» — 367 метров. Рядом находятся и другие садовые товарищества, а также постоянное поселение — деревня Василёво.

Активисты и собственники земель, примыкающих к участку, где планируется строительство полигона, уже обратились в экологическую общественную организацию, которая от своего имени отправила запрос в прокуратуру Владимирской области по факту возможного нарушения при переводе земель из одной категории в другую, а также несоблюдения нормативов по удаленности от жилых построек. Отправили запросы и письма лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому, в Росприроднадзор по Ярославской области.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.