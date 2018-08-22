Рим, 22 августа, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Правительство Италии после трагедии с обрушением моста в Генуе намерено пересмотреть «отношения государства и бизнеса» в целом ряде сфер экономики, сообщает Il Giornale в среду, 22 августа.

Янс Тер Брюгген. Призвание апостола Матфея. 1621

В частности, речь может пойти о таких сферах, как производство продуктов питания, концессии в сфере телевидения, связь, отметил глава аппарата правительства Джанкарло Джорджетти. Государство должно «время от времени оценивать», достаточно ли выгодно для него взаимодействие с бизнесом в этих сферах.

Вместе с тем, как отмечает издание, с точки зрения Джорджетти «пересмотр отношений с бизнесом» вовсе не обязательно означает национализацию тех или иных сфер экономики, хотя идея национализации близка некоторым коллегам Джорджетти по правительству.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению.

Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации.