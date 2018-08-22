Ташкент, 22 августа, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В ходе узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте, который состоялся в рамках визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан, было подписано 58 документов на общую сумму $133,2 млн, сообщает 22 августа агентство УзА.

Kultura.uz Выставка «Сделано в Таджикистане», Ташкент

В бизнес-форуме приняли участие 400 представителей бизнес-сообщества двух стран. Стороны подписали 52 экспортных контракта, 3 импортных контракта и 3 документа о финансовом сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили выставку «Сделано в Таджикистане». 21 августа президент Таджикистана поблагодарил предпринимателей за участие в выставке товаров в Ташкенте.