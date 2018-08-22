Генуя, Италия, 22 августа, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Обещание группы Benetton восстановить мост Моранди за 8 месяцев — это заведомая ложь, работы займут как минимум три года, заявил генуэзский инженер-строитель Адриано Орланди в интервью газете Oggi в среду, 22 августа.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Такие вопросы с кондачка не решаются»

Для восстановления моста понадобится полный снос всех его остатков, потом — проведение геологических исследований, и лишь затем может начаться новое строительство, отметил Орланди.

По словам эксперта, проект моста Моранди с самого начала осуждался инженерами как слишком рискованный. «Азарт экспериментаторов» привел к трагедии.

Ранее представители руководства группы Benetton выразили готовность выделить 500 млн евро компенсаций родственникам погибших и пострадавших в результате трагедии, а также местным властям на проведение необходимых работ, и заявили, что мост может быть реконструирован за 8 месяцев.

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Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также итальянские власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все остальные концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации этой сферы.