Москва, 22 августа, 2018, 16:39 — ИА Регнум. За время военной операции в Сирии специалистами из России организовано восстановление и ремонт более 4,7 тысяч единиц различной боевой техники сирийской армии, сообщает 22 августа Министерство обороны РФ.

Mil.ru Ремонт гаубицы

На сайте российского военного ведомства опубликован видеоролик, содержащий статистические данные о масштабах помощи, оказанной Сирии за время контртеррористической операции на территории этой страны.

В частности, российские специалисты восстановили 4 710 единиц военной техники, организовав работы на ремонтных базах в городах Латакия и Джабла, а также на бронетанковом заводе в городе Хомс.

Кроме того, сирийским военным было доставлено и передано свыше тысячи ста тонн различных запчастей для автобронетанковой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря участию России в борьбе с террористами и незаконными вооруженными формированиями в Сирии им нанесено полное военное поражение, а законное правительство САР на сегодняшний день контролирует 96% территории страны.