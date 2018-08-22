Вьентьян, 22 августа, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Согласно недавнему докладу национального комитета по мониторингу и предупреждению стихийных бедствий Индонезии, в результате наводнения в Лаосе погибли по меньшей мере 46 человек, 97 — пропали без вести, а четверо получили серьезные ранения, сообщает Antaranews.

Максимильен Люс. Наводнение. 1910

В общей сложности больше 235 тыс. человек пострадали от наводнения после сезона дождей, которые шли с середины июля по середину августа.

11 тыс. человек потеряли свои дома и теперь находятся во временных убежищах. Дороги, общественные здания, мосты разрушены. Ущерб оценивается в 1,9 млн долларов США.

Комитет Лаоса заявил, что в настоящее время пострадавшие нуждаются в палатках, чистой воде, сухом продовольствии, рисе, медикаментах и детском питании до пяти лет.

Благодаря помощи, которая по-прежнему предоставляется из различных секторов дружественных стран и международных организаций, предметы первой необходимости были распределены среди нуждающихся.

С 24 июля по 17 августа правительство Лаоса предоставило около 2,1 млн долларов США, около 1 млн долларов США предоставил Таиланд. Остальная помощь в размере более 12,2 млн долларов США была предоставлена другими странами и организациями.