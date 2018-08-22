Астана, 22 августа, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В 2018/2019 учебном году в 7 024 школы Казахстана пойдут учиться свыше 3 млн школьников, заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев на заседании правительства. Об этом 22 августа передает телеканал «24 Хабар».

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Скоро в школу

По его словам, за летний период в республике была открыта 21 школа. В 2018 году планируется сдать в эксплуатацию 72 школы. В новом учебном году в первый класс пойдут учиться 350 тыс. школьников. Министр добавил, что бесплатным горячим питанием в школах будут обеспечены 17,6% школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018/2019 учебного года все школы Астаны перешли на подушевое финансирование. В управлении образования считают, что подобная система финансирования позволит повысить качество образования.