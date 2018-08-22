Киев, 22 августа, 2018, 15:59 — ИА Регнум.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

США, Германия и Франция поддерживают украинский вариант формата ввода международной миротворческой миссии в Донбасс. Об этом 22 августа на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Мы с Куртом согласовали как это может выглядеть. Мы также согласовали последовательность с французскими и немецкими друзьями. Сейчас мы говорим о том, как сегодня можно очень активно продвигать её в переговорах с Россией», — сказал Климкин.

По его словам, США, Германия и Франция понимают невозможность выполнения Минских соглашений по так называемой «формуле Штайнмайера», на которой настаивает Кремль.

«Российская сторона постоянно отмечает, что сначала политика, потом — все остальное. Причем политика по российскому образцу. Все прекрасно понимают, что это — искривленная последовательность, которая не может реализоваться ни политически, ни эмоционально, никак», — рассказал Климкин.

Он также сообщил, что Киев в рамках нормандского формата работает над вопросами безопасности, обмена заложниками и ввода на Украину миротворцев ООН.

«Мы также говорим о возобновлении наших переговоров в рамках нормандского формата. В сентябре состоится еще одна встреча, сначала политических директоров, для обсуждения концепции миротворчества. Буквально пару дней назад я говорил с немецким министром иностранных дел. В следующие дни буду говорить с Жан-Ивом (Жан-Ив Ле Дриан — ИА REGNUM ) — французским министром. Мы думаем о том, стоит ли сразу после этой встречи организовать контакт на министерском уровне? Сейчас мы работаем над ключевыми вопросами — безопасность, освобождение наших парней (политзаключенных и заложников), и, как мы видим, последовательность разворачивания миротворческой операции, её мандат» — пояснил Климкин.

Как сообщалось, в феврале 2018 года на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Украину. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция. В свою очередь, Кремль выступает за то, чтобы полномочия миротворцев сводились к сопровождению наблюдателей ОБСЕ, а миротворческий контингент размещался на линии столкновения сторон в Донбассе.

Напомним, 20 августа помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что встреча глав стран «Нормандской четверки» может состояться в Париже. Он сообщил, что на встрече Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель была достигнута договоренность, что встречу «нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения».