Кострома, 22 августа, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Половина памятников музея деревянного зодчества «Костромская Слобода» «разваливается», сообщает ГТРК «Кострома». Местные власти и руководство музея ищут деньги на реставрацию исторических достопримечательностей региона.

Глушкова М.Н Кострома. Памятник деревянного зодчества

По словам заместителя начальника инспекции по охране объектов культурного наследия по Костромской области Юлии Назаровой, из 27 объектов музея, примерно 40% находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, уже разваливаются крыши 200-летних амбаров. Если не отремонтировать крыши исторических домов, памятники могут быть утеряны.

Как передает областное телевидение, раньше денег хватало только «на реставрацию самых крупных объектов музея, которым грозила утрата». Так, за последние годы были отремонтированы часовня конца XVIII века из деревни Притыкино и главная достопримечательность комплекса — «Церковь Всемилостивого Спаса».

Отметим, что в текущем году «Костромскую слободу» вернули под руководство областного музея-заповедника. Сейчас руководство и костромские власти ищут финансирование на восстановление исторических объектов музея.

«Это будет обходится не в один десяток миллионов рублей. Это программа всегда дорогостоящая. Именно поэтому многие специалисты считают, что обходиться одним областным бюджетом или бюджетом только музея-заповедника будет сложно», — сообщает директор Костромского областного музея-заповедника Наталья Павличкова.

Справка ИА REGNUM. «Костромская слобода» — музей-заповедник, занимающий несколько десятков гектаров на стрелке рек Волга и Кострома, считается жемчужиной «Золотого кольца». Музей под открытым небом создавался в Костроме в конце 50-х годов и представляет собой целый комплекс из шедевров деревянного зодчества. За несколько десятилетий на территорию комплекса перенесли лучшие работы плотников XVII — начала XX веков. Каждый дом собирался из дальних сел и деревень региона. Первым памятником, перевезенным в Кострому из затапливаемой Костромской низины, стала церковь из села Спас-Вёжи — церковь Спаса-Преображения, построенная в 1713 году.

Сейчас часть деревянных зданий разваливается, для осмотра открыта только часть уникальных памятников.