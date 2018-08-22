Токио, 22 августа, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии запрашивает беспрецедентно большой бюджет на будущий год с целью укрепления обороноспособности страны от предполагаемых ракетных атак, сообщает Prensa Latina 22 августа.

U.S. Army Corps of Engineers Europe District Aegis Ashore

Министерство требует около 5,29 трлн йен ($48 млрд). Планируется закупка двух систем американской ПРО Aegis Ashore, истребителей F-35A и внедрение противоракеты SM-3 Block IIA.

Япония говорит о необходимости защиты от предполагаемого запуска ракет со стороны КНДР, хотя признает, что после начала диалога между Пхеньяном и Вашингтоном в этом году вероятность военного конфликта на Корейском полуострове снизилась.