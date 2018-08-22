Астана, 22 августа, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Заместитель акима (главы) Астаны Косман Айтмухаметов принес извинения жителям города за подтопление улиц из-за сильного ливня, сообщает 22 августа издание Informburo.

Набережная Астаны. Казахстан

По словам чиновника, с 20 по 21 августа в Астане выпало от 36 до 45 мм осадков, что выше на 40% от месячной нормы. Система ливневой канализации приняла в течение суток 1 млн кубических метров воды. Некоторые улицы были затоплены из-за перегрузки дождеприемников вечером 21 августа.

Напомним, 22 августа глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев отчитал акима (мэра) Астаны за «неприглядный вид» города после ливня 20 и 21 августа.

Читайте также: В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя