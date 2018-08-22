Москва, 22 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Возможным ответом на антироссийские санкции США является переход на расчеты в национальных валютах. Об этом 22 августа в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса давно адаптированы к определенным ограничениям. Вместе с тем санкции сказываются на поставках российской военной продукции.

Идет поиск решений, позволяющих поставлять зарубежным партнерам и военную технику, и продукцию двойного назначения. В первую очередь это переход на расчеты в национальных валютах, что позволяет уйти от связанных с долларом ограничений, пояснил он.

Новые американские санкции грозят негативными последствиями для российских поставок в третьи страны, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что импортозамещение в сфере электронных компонентов станет ответом на очередные санкции США. Недостающие комплектующие Россия будет получать из стран Юго-Восточной Азии, рынки которых для неё открыты, добавил он.