Вашингтон, 22 августа, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Несовершеннолетний нелегальный мигрант был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме США за убийство четырех человек, сообщает 22 августа Fox News.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США Подросток в ожидании приговора

Особая жестокость преступления вынудила судебные органы Соединенных Штатов судить преступника как совершеннолетнего, что и повлекло за собой столь суровое наказание.

17-летний мигрант состоял в банде MS-13. Он признал себя виновным в убийстве четырех молодых людей в Лос-Анджелесе. Данный инцидент привлек внимание президента США Дональда Трампа, известного своим негативным отношением к миграционной политике прежнего руководства страны.

Напомним, преступная группировка MS-13 дала о себе знать в 2016 году. На счету банды по меньшей мере 25 доказанных убийств, хотя их может быть значительно больше. Девизом бандитов был вызывающий лозунг «Убивай, насилуй, властвуй».