Москва, 22 августа, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов вернулся в общую группу во время тренировки команды. Об этом 22 августа сообщается на сайте клуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов

Отмечается, что футболист полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 Кутепов в составе сборной России сыграл пять матчей и отдал один голевой пас.

Отметим, что в новом сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» без Кутепова провёл четыре матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Кутепов вошёл в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара».