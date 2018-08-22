Защитник «Спартака» Кутепов приступил к тренировкам после травмы
Москва, 22 августа, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов вернулся в общую группу во время тренировки команды. Об этом 22 августа сообщается на сайте клуба.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Илья Кутепов
Отмечается, что футболист полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам.
Напомним, на чемпионате мира по футболу — 2018 Кутепов в составе сборной России сыграл пять матчей и отдал один голевой пас.
Отметим, что в новом сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» без Кутепова провёл четыре матча.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Кутепов вошёл в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара».