Ижевск, 22 августа, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Удмуртия планирует привлечь невозобновляемые кредитные линии на 1 млрд рублей. Всего планируется провести 11 аукционов, общий объем привлекаемых средств составит 11 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные портала госзакупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Окончательное погашение кредитов предусмотрено в течение 36 месяцев. Начальная стоимость пять кредитов составляет 219 млн рублей, средства привлекаются под ставку 7,3% годовых. Остальные шесть кредитов будут привлечены с начальной стоимостью 225 млн рублей под 7,5% годовых.

В документах указано, что кредиты предоставляются на погашение кредитных обязательств республики.

Заявки принимаются до 5 сентября текущего года.

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В правительстве Удмуртии уточнили, что средства будут направлены на погашение кредитов, заимствованных ранее под более высокий процент, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Согласно выписке из государственной долговой книги республики, с начала 2018 года Удмуртия привлекла 12 коммерческих кредитов по 1 млрд каждый. Срок погашения — в январе и мае 2021 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия в течение месяца сократила сумму коммерческих кредитов в структуре госдолга на 4,8 млрд рублей или на 26,8% — до 13,1 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2018 года объем госдолга республики составил 48,335 млрд рублей.

На обслуживание долговых обязательств до начала августа регион потратил 1,287 млрд рублей.

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С учетом изменений, внесенных в бюджет республики в июне, доходы планируются в размере 69,922 млрд рублей, расходы — 70,233 млрд рублей. Дефицит бюджета — 311,6 млн рублей. При этом в конце 2017 года бюджет региона на 2018 год принят с профицитом в размере 1,2 млрд рублей.