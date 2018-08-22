Москва, 22 августа, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Предложения по декриминализации 282 статьи УК РФ, подготовленные Советом по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, будут внимательно изучены в Кремле. Об этом 22 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, поднятый СПЧ вопрос относится к «очень чувствительной сфере».

«Соответствующее подразделение администрации президента, юристы, главное правовое управление будут изучать эти предложения», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее агентство РБК сообщило, что российские правозащитники выступили с инициативой о декриминализации «неотягощённого» состава преступлений по 282 статье УК РФ, в которой речь идет о возбуждении ненависти или унижении достоинства по различным признакам, в том числе по признаку пола, расы, национальности, языка, отношения к религии или социальной группе.

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