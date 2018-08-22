Москва, 22 августа, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В период с января по июль 2018 года в России было продано 61,4 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV), по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи в данном сегменте рынка выросли на 5%. Об этом 22 августа сообщило агентство «Автостат».

Магазин автомобилей

Больше всего в нашей стране автомобилей этого класса продаёт компания ГАЗ, ей принадлежит 45% объёма данного сегмента рынка. Всего за семь первых месяцев 2018 года производитель смог реализовать 27,9 тыс. автомобилей. Второе место занял УАЗ (8,9 тыс. ед.), третье — АвтоВАЗ (5,9 тыс. ед.).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало топ-5 самых популярных в России машин отечественного производства. В список вошли такие модели LADA, как Vesta, Granta, Largus, XRAY и 4×4.