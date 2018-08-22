Москва, 22 августа, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия «увязла» в Сирии — некорректно. Так прокомментировал слова Болтона журналистам 22 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, заявления об «увязшей» где бы то ни было России, звучащие от представителей Вашингтона, некорректны. Тем более, что военные США также находятся на территории Сирии, напомнил он.

Представитель Кремля напомнил о роли российских военных в Сирии. Они освобождают страну от боевиков, а также помогают беженцам возвращаться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Джон Болтон заявил, что Москва «увязла» в Сирии и ищет среди членов ЕС страны, которые помогли бы ей в деле восстановления Сирии.

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