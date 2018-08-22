Томск, 22 августа, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Томским спасателям вручили награды за ликвидацию последствий крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшего жизни 60 человек.

70.mchs.gov.ru Награждение спасателя

Награды спасатели получили сегодня, 22 августа, на торжественном мероприятии в честь Дня государственного флага РФ, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Томской области.

По данным ведомства, в марте 2018 года в городе Кемерово на месте пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» работали спасатели из нескольких регионов России, в том числе 100 человек из Томской области.

22 августа 2018 года медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» получил 21 сотрудник ведомства. Ещё 11 человек заслужили нагрудный знак «Участник ликвидации последствий ЧС».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия в Кемерове (Кемеровская область) произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из погибших — дети.

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