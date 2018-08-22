* ИГ — запрещённая в России организация

Душанбе, 22 августа, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Гулмурод Халимов — экс-командир ОМОН МВД Таджикистана, примкнувший к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вновь оказался в обновленном санкционном списке Совета Безопасности (СБ) ООН, опубликованном 20 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

«Гулмурод Халимов был включен в перечень 29 февраля 2016 года, в соответствии с пунктами 2 и 4 резолюции 2161 (2014) как лицо, связанное с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов, или деятельности организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включенной в перечень как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке», — говорится на сайте СБ ООН.

В опубликованном списке Халимов упоминается как вербовщик и военный эксперт «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечено также, что он разыскивается правительством Таджикистана и Интерполом.

Отметим, что по данным Министерства обороны России, Гулмурод Халимов был убит в результате авиаударов российских ВКС по позициям боевиков в районе сирийского города Дейр-эз-Зор в начале сентября 2017 года.

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Ранее США объявляли бывшего командира ОМОН, примкнувшего в 2015 году к боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одним из ключевых лидеров террористов, и объявили награду за информацию о нём в размере до $3 млн.