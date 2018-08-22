Калуга, 22 августа, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа, в Калуге торжественно отметили День государственного флага Российской Федерации.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День государственного флага

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в честь праздника детскими творческими коллективами города был организован концерт, а на Театральной площади был развёрнут российский флаг размером 30 на 6 метров. Организаторами акции выступили местное отделение партии «Единая Россия», Молодежная палата Городской думы и Городская управа.

В торжествах приняли участие председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы, руководитель регионального исполнительного комитета Калужского отделения партии «Единая Россия» Людмила Сусова.

Александр Иванов пообщался с молодёжью и поздравил калужан с праздником.

«Российский триколор — это предмет гордости и национального единства, символ славы и побед многих поколений россиян, он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства, — подчеркнул Александр Иванов. — Вместе со страной флаг прошел долгий, героический и нелегкий путь. Российский триколор — свидетель славы многих поколений россиян. Он связывает воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия и культурные достижения граждан великой страны. С каждым годом праздник Государственного флага России становится всё более популярным, особенного среди молодёжи. В этот знаменательный день я от всей души поздравляю калужан и желаю им мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и начинаниях на благо Калуги и всей нашей необъятной Родины!».