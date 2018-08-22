Бишкек, 22 августа, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Низкие темпы роста валового внутреннего продукта Киргизии в первой половине 2018 года напрямую связаны с тем, что экономика республики зависит от работы золоторудного предприятия «Кумтор». Об этом сегодня, 22 августа, на пресс-конференции заявил министр экономики Олег Панкратов.

Henry Baker Гиря на ноге

По словам высокопоставленного чиновника, в январе — июле 2017 года добыча на крупнейшем в Киргизии месторождении «Кумтор» велась на пластах с высоким содержанием золота.

«Рост ВВП в этот период составил 6,2%. Во второй половине золоторудный комбинат перешел на пласты с низким содержанием золота. Из-за этого мы остались на нулевом уровне роста валового внутреннего продукта», — сказал он.

Подводя итог, Панкратов отметил, что если прогнозы аналитиков «Кумтора» будут соответствовать реальности, то в конце 2018 года рост ВВП Киргизии достигнет 2,5% — 3%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, валовой внутренний продукт Киргизии по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (500,8 млрд рублей по текущему курсу) и в сравнении с 2016 годом вырос на 4,6%. В первой половине 2018 года объем ВВП составил около 214 млрд сомов (205,7 млрд рублей) и увеличился лишь на 0,1%.

Отметим, что месторождение «Кумтор» является крупнейшим золотым рудником и одним из бюджетообразующих предприятий Киргизии. Доля рудника в ВВП республики составляет около 7,4%, а в общем объеме промышленного производства — свыше 23%. С начала 2018 года «Кумтор» перечислил в бюджет Киргизии налогов и иных платежей на сумму более 3,65 млрд сомов (3,5 млрд рублей).