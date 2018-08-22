Ярославль, 22 августа, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Главным федеральным инспектором по Ярославской области назначен Алексей Володичев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Володичева на заседании областного правительства представил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко.

Yarregion.ru Алексей Володичев

Алексей Володичев — коренной ярославец. Он окончил ЯГПУ имени Ушинского, академию ФСБ России, имеет госнаграды, трудился в системе Федеральной службы безопасности. Также он был на Северном Кавказе в самые сложные периоды, в горячих точках. Хочу отметить, что это проверенный и надежный сотрудник. И у нас с губернатором Дмитрием Мироновым не было разногласий по поводу его назначения. Очень рассчитываем, что ему будут оказаны необходимое содействие и помощь», — сказал Николай Овсиенко.

Алексей Володичев сменил на этом посту Василия Несвитайлова. Ранее Несвитайлов покинул эту должность после инцидента на охоте — он по неосторожности застрелил егеря.

Алексей Вячеславович Володичев родился 24 октября 1967 года. Образование высшее, окончил Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, Академию ФСБ Российской Федерации. Ветеран военной службы. В 1985 — 1987 годах проходил срочную службу в Советской Армии. В 1994 — 2012 годах служил на руководящих должностях в органах ФСБ России. С 2012 года до настоящего времени был федеральным инспектором по Ярославской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.