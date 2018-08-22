Киев, 22 августа, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко поражён числом украинских политиков, которые разделяют мнение президента России Владимира Путина по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе.

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США «Хватит это терпеть!»

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«Шокирует другое: как же до черта у него (российского лидера Владимира Путина — прим. ИА REGNUM ) адвокатов в украинском политикуме!» — сказал Порошенко на форуме ветеранов в Киеве.

Украинский лидер возмущён тем, что «адвокаты Путина» пытаются «снять с него ответственность за войну и переложить на Украину». По его мнению, некоторые политики так ослеплены внутренней борьбой, что иногда бездумно, а иногда сознательно повторяют тезисы Москвы.

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«Призываю вас включиться в информационную войну», — сказал Порошенко, обращаясь к гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM , гражданская война в Донбассе началась в 2014 году из-за агрессивной русофобской политики Киева. Не желая подчиняться новым незаконным властям, жители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) проголосовали на референдуме за независимость республик. При этом Киев его результаты не принял и начал массированную атаку Донбасса.

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Добавим, что Россия была признана «страной-агрессором». Это прописано в законе о реинтеграции Донбасса, принятом в январе 2018 года украинскими парламентариями. Согласно документу, «временно оккупированными территориями» Донецкой и Луганской областей признаются части территории Украины, «в пределах которых незаконные вооруженные формирования и оккупационная администрация установили и осуществляют общий контроль».