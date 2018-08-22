Киев, 22 августа, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Россия обязательно прекратит транзит газа по украинской газотранспортной системе, если газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Об этом 22 августа на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Подозревает, что «Россия прибегнет к террористическим атакам» на газовую инфраструктуру Украины.

«Если этот проект когда-то будет построен, я об этом прямо сказал Еврокомиссии и Германии, то Россия обязательно прекратит поставку через украинский маршрут, какими бы ни были гарантии. Причем это могут быть как манипуляции по типу «газовой войны» или какие-то террористические акты. Тут нет доверия. Против этого мы будем последовательно бороться», — заверил Климкин.

Он призвал не верить заверениям России в сохранении транзита газа через Украину после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», «поскольку Кремль отказывается выполнять ранее подписанные соглашения». В качестве примера Климкин привел нью-йорскую конвенцию, которая обязывает Россию выполнять решение Стокгольмского арбитража.

«Позиция Германии является очень четкой. Она заключается в том, что транзит через нашу ГТС должен остаться… Россия говорит: «Давайте, сначала урегулируем вопрос Стокгольмского арбитража». Но понимание России заключается в том, что мы не будем платить. Т. е. Россия не выполняет даже юридические решения. Конечно, есть Нью-Йоркская конвенция… Если кто-то не хочет выполнять договора, то каким образом с ним вообще можно говорить? О каких гарантиях мы еще можем говорить? Давайте подпишем еще одно соглашение, Россия его опять не будет выполнять. Фундаментально, юридические решения должны выполняться», — напомнил Климкин.

Он также прогнозирует, что Россия продолжит вести «газовые войны».

«Весь транзит по территории Украины должен происходить по европейским правилам. Мы к этому готовы, мы продвигаемся по этому пути. Мы подняли вопрос, что все европейские правила должны действовать на территории Украины. Мы от этих требований не откажемся, поскольку они являются вопросом нашей национальной безопасности. Без такого видения Россия будет организовывать другие газовые войны», — подытожил Климкин.

Ранее, 21 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе переговоров в Берлине обсудили вопрос сохранения транзита российского газа через территорию Украины. Он также напомнил слова Путина, заверившего Меркель, что транзит через Украину будет сохранен.

«Обсуждалась тема прогнозов объемов потребления газа на европейском континенте. Было подчеркнуто, что эти прогнозы сейчас весьма противоречивы и существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени — это по-прежнему вопрос для дальнейшей проработки», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Украины Петр Порошенко призвал европейских партнеров отстаивать собственную энергетическую безопасность и назвал российский газопровод «Северный поток-2» «троянским конем» Кремля.

Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция), подготовленная в результате признания растущей важности международного арбитража как средства урегулирования международных коммерческих споров, преследует цель обеспечения общих законодательных стандартов для признания арбитражных соглашений и судебного признания и приведения в исполнение иностранных и других не являющихся внутренними арбитражных решений.

Основная цель конвенции состоит в том, чтобы не допустить дискриминации в отношении иностранных и не являющихся внутренними арбитражных решений, и она налагает на участников обязательство обеспечивать, чтобы такие решения признавались и в целом подлежали приведению в исполнение в их правовых системах таким же образом, что и внутренние решения.