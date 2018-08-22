Матарам, Индонезия, 22 августа, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Пострадавшим от землетрясения на индонезийском острове Ломбок нужна материально-техническая помощь, сообщает Antaranews.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

«Помощь в туристической зоне Сенару была две недели назад. Осталось только три упаковки лапши быстрого приготовления и две упаковки риса», — рассказал один из пострадавших жителей Сенару.

«Мы получаем частную помощь, но она быстро заканчивается и ее не всегда хватает на всех», — добавил он.

Несколько землетрясений, включая последний толчок 19 августа магнитудой 6,9, потрясли индонезийский остров Ломбок. Общее число жертв землетрясений на острове Ломбок достигло 515 человек.