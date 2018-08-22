Лос-Анджелес, США, 22 августа, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Опубликован первый кадр триллера «Разрушитель», на котором Николь Кидман запечатлена в образе матёрого офицера департамента полиции Лос-Анджелеса. Снимок был опубликован 21 августа на Twitter-странице журнала Vanity — Fair.

Цитата из х/ф «Разрушитель». Реж. Карин Кусама. 2018. США Николь Кидман в новом образе

https://twitter.com/VanityFair/status/1031898757112193024

По сюжету фильма полицейская Эрин Бэлл внезапно сталкивается с демонами из своего прошлого. Когда-то давно, ещё будучи молодой, она работала под прикрытием и была внедрена в одну из известных в Калифорнии сектантских банд. Спустя много лет в её жизни появляется лидер этой банды. Стоит отметить — на опубликованном кадре Николь Кидман совершенно не похожа на саму себя, поклонники отмечают, что в данном случае был применён так называемый «тяжёлый грим».

Читайте также: Netflix выложил в сеть трейлер фильма со звездой «Мира Дикого запада»

Напомним, снимала картину режиссёр Карин Кусама («Приглашение»). Сценарий к ней написали Фил Хэй («Миссия в Майами») и Мэтт Манфреди («Приглашение»). Премьера картины запланирована на 25 декабря 2018 года.