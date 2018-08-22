Тбилиси, 22 августа, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Грузия подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщается 22 августа на сайте Минюста этой страны.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Требование Грузии в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции», — говорится в сообщении.

Так, Грузия обвинила Россию в «продолжающейся оккупации, протягивании колючей проволоки и целенаправленной кампании в отношении грузинского населения».

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По мнению властей страны, эти нарушения якобы направлены на дальнейшее преследование и запугивание этнических грузин с целью не допустить их возвращения в Абхазию и Южную Осетию.

Напомним, согласно заключению комиссии ЕС, войну в августе 2008 года начала грузинская сторона. О том, что грузинские войска без предупреждения начали бомбардировку Цхинвала 7 августа 2008 года, говорится и в резолюции ПАСЕ от 2 октября 2008 года.

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