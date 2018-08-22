Астана, 22 августа, 2018, 14:48 — ИА Регнум. По состоянию на середину августа план поставки угля в Алма-Ату выполнен всего на 61%, заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По словам министра, из плановых 23 тыс. тонн угля в Алма-Ату поставлено 14 тыс. тонн. В Джамбульской (Жамбыльской) области Казахстана план выполнен всего на 34,8%.

Невыполнение плана погрузки угля связано с отказом грузоотправителей и несвоевременным прибытием собственных вагонов. Касымбек добавил, что погрузка угля во внутриреспубликанском сообщении выполняется на 91%.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа резко возросли поставки угля в Восточно-Казахстанскую область. Ранее СМИ сообщали, что в области возникли проблемы с ценами на уголь. В администрации эту информацию опровергли. В настоящее время стоимость одной тонны угля в регионе составляет 8800 тенге (1636 рублей).