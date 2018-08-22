Красноярск, 22 августа, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В этом году Красноярску исполняется 390 лет. Через 192 дня город примет первую в России XXIX Всемирную зимнюю универсиаду. Одна из приоритетных задач — придать образу Красноярска столичность. Жители замечают, как город активно преображается. За один сезон выполняется четырёхлетняя программа благоустройства. Ход всех работ находится на контроле мэра Сергея Ерёмина.

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Преображение Красноярска потребовало значительных финансовых ресурсов. Как отметили в пресс-службе администрации краевого центра, благодаря усилиям врио губернатора Красноярского края Александра Усса из бюджетов федерального и краевого уровней на масштабное благоустройство Красноярска было выделено порядка 9 миллиардов рублей.

В итоге преобразится около 100 улиц, в том числе, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» меняется дорожное покрытие, бордюры, делается устройство ливневой канализации. Центр города благоустраивается по новым стандартам: приоритет отдан пешеходам, главные требования — доступная среда, безопасность и эстетичность. На главном проспекте города — Мира поставили новые опоры освещения, убрав провода под землю. Все фонари с антивандальным покрытием. На центральных улицах укладывают стильную брусчатку четырёх форматов: техническую, транзитную, фасадную и тактильную. Каждая со своей «изюминкой». К примеру, первая обеспечивает хороший дренаж для деревьев.

Во всех районах по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются скверы и дворы. В этом году преобразится рекордное количество общественных пространств — более 10. Что касается дворов, то уютнее станут 158 дворовых территорий. Виды работ везде разные, их выбирают сами жители. Помимо асфальта и бордюров, скамеек и урн, делается освещение, обустраиваются детские и спортивные площадки. Акцент — на создание безбарьерной среды. Основной принцип проведения работ — активный общественный контроль со стороны жителей.

Кроме того, в городе ремонтируется более 200 дворовых проездов. Ряд зданий в центре будут подсвечены. Модный «ночной наряд» получили мосты — Коммунальный и Виноградовский. Несколько крупных проектов благоустройства реализуется при поддержке бизнес-партнёров.

Уютные уголки создаются на местах после сноса ветхого и аварийного жилья, разбора павильонов. Красноярск в прямом смысле слова расцветает. Во всех районах ведётся активная работа по посадке деревьев и кустарников. Только за август в городе высадили уже более двух тысяч деревьев.