Барнаул, 22 августа, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Персонал Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР» (Дети. Алтай. Россия) под руководством главного внештатного акушера-гинеколога края, врача высшей категории Ирины Молчановой заявил об успешно проведённой сложнейшей операции: пациентке потребовалось кесарево сечение с одновременным удалением огромной миомы. Подробности сообщает сегодня, 22 августа, региональный минздрав.

Минздрав Алтайского края Сложнейшая операция. Центр «ДАР»

«Строгое наблюдение врачей потребовалось из-за патологии — миоматозного узла, развившегося до 15 сантиметров. Кроме того, ситуация осложнялась поперечным расположением плода. Тем не менее, медикам удалось помочь женщине доносить ребенка до 40 недель», — пояснили в ДАРе.

Известно, что в ходе операции бригада врачей сначала извлекла ребенка, а вторым этапом стала миомэктомия — удалиление гигантского миоматозного узла.

«Благодаря работе медиков родился здоровый ребенок. Мама и ребенок чувствуют себя удовлетворительно. Женщина сможет иметь детей в будущем», — сообщают в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский краевой клинический перинатальный центр «ДАР» стал самым крупным из 32 подобных учреждений, построенных в рамках реализации государственной Программы развития перинатальных центров в России, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день центр вышел на проектную мощность.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию здесь выхаживают детей с массой тела менее 1000 грамм, а также детей, перенесших критические состояния. В центре применяются современные технологии выхаживания детей.