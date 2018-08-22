Мадрид, 22 августа, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» отказался от предложения «Монако» купить колумбийского нападающего Радамеля Фалькао. Об этом сообщает Onda Cero.

Steindy Радамель Фалькао

По информации издания, «Реалу» поступило предложение о приобретении 32-летнего форварда. «Сливочные» ответили на это отказом.

Ранее ряд колумбийских изданий сообщал, что «Реал» может купить Фалькао до 31 августа, когда закрывается летнее трансферное окно.

Напомним, Фалькао перешёл в «Монако» летом 2013 года. Ранее он выступал за такие клубы, как «Ривер Плейт», «Порту» и «Атлетико Мадрид», а также «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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