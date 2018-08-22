Москва, 22 августа, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о взыскании 2,2 млрд рублей у осуждённого на восемь лет бывшего главы ведомства Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве с электронными браслетами. Об этом сообщили 22 августа в Замоскворецком суде Москвы.

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Таким образом, исковые требования исправительного ведомства были удовлетворены полностью. Ранее в Мосгорсуде сообщали, что экс-главе ведомства Александру Реймеру, его заместителю Николаю Криволапову и директору ФГУП «Центр инженерно-технического обеспечения и связи» Виктору Определёнову ФСИН предъявила иск на 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Реймера приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей, Криволапову суд назначил пять лет лишения свободы и штраф в 700 тыс. рублей.

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