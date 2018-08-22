Красноярск, 22 августа, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Мнение Общественной палаты РФ Красноярского края по поводу повышения пенсионного возраста остаётся неизменным и выражается в одной фразе — в данном случае пенсионная реформа не подготовлена и не обсуждена. Общественники не согласны с той редакцией, которую в первом чтении приняла Государственная дума РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Гражданской ассамблеи Общественной палаты РФ Красноярского края Алексей Менщиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Для того, чтобы делать какие-либо шаги, особенно в таком тонком вопросе, как повышение пенсионного возраста, нужно было проработать аргументацию, почему это нужно делать, а получилось законопроект появился неожиданно, «свалился с неба». Не было заранее представлена концепция законопроекта. Надо сначала было проработать документ, должны были быть предприняты шаги предшествующие принятию законопроекта, например, хотя бы узнать его авторов.

«Вопрос о пенсионной реформе в России, можно сказать, национальный, решать его с кондачка отдельно взятой группой людей нельзя. Гражданская ассамблея Красноярского края не против самой пенсионной реформы, члены ассамблеи против такого скороспелого и непродуманного решения. Кроме того, считаю, что это вообще никакая ни пенсионная реформа, а просто законопроект о повышении пенсионного возраста. Надо обсуждать настоящую реформу пенсионной системы страны — из каких источников финансировать, кто будет финансировать, как, каким образом», — высказал свое мнение Менщиков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»