Москва, 22 августа, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обеспечит контроль каналов связи, которые будут использованы избирательными комиссиями в единый день голосования 9 сентября, сообщает 22 августа пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Так, Роскомнадзор проконтролирует работу ГАС «Выборы», видеотрансляции процедур голосования и подсчета голосов в регионах, где такие трансляции будут организованы. Для этого ведомство взаимодействует с операторами связи, а также региональными и местными органами власти.

В настоящее время в различных субъектах РФ проходят тренировки, на которых отрабатываются действия специалистов при возникновении нештатных ситуаций, в том числе отключении электричества и сотовой связи.

Напомним, выборы разного уровня состоятся 9 сентября в 80 регионах России. Прямые выборы губернаторов пройдут в 22 субъектах страны. Кроме того, назначены непрямые выборы глав четырех регионов — Дагестана, Ингушетии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Их изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов законодательных собраний, в 12 — выборы городских дум областных центров.

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