Чебоксары, 22 августа, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Чувашии вынесены решения в отношении газовиков, которые в мае вводили ограничение поставок газа в Чебоксарах. Комиссия УФАС пришла к выводу, что это привело к ущемлению интересов добросовестных потребителей тепловой энергии, и признали в действиях монополистов нарушение закона о защите конкуренции, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В антимонопольную службу поступило обращение ООО «Коммунальные технологии» (КТ), к которым подключены управляющие компании, ТСЖ, физические и юридические лица, в связи с ограничением поставки газа со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Поставки газа были временно прекращены 23 мая, причиной стали растущие долги. В материалах дела уточняется, что в мае задолженность за приобретённый газ составляла 1 482 198 857,28 рублей, в том числе просроченная — 1 401 317 654,87 рублей. Газовики неоднократно направляли претензии с требованием о погашении задолженности.

Согласно установленному порядку ограничения поставок газа, при введении данных мер не должны пострадать потребители, которые своевременно оплачивают коммунальные услуги — чего КТ не могла обеспечить «самостоятельно ввиду существующей технической возможности сетей и оборудования». Комиссия УФАС констатировала, что «спор двух хозяйствующих субъектов не должен иметь в качестве последствия угрозу причинения вреда добросовестным абонентам», чьи интересы при введении ограничения были проигнорированы.

«В настоящем случае спор в силу повышенной социальной ответственности мог быть урегулирован сторонами в рамках переговорного процесса, административных процедур, либо в рамках судебного гражданско-правового спора о взыскании задолженности за поставленные ресурсы и последующего принудительного исполнения судебного решения», — считают в УФАС.

В действиях компании, по мнению антимонопольщиков, содержатся признаки нарушения п. 4 ч. 1 ст. 10 федерального закона о защите конкуренции («Экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос»). Предписание выдано не было, так как вопрос подачи газа был урегулирован.

Также антимонопольщики признали по аналогичным обстоятельствам нарушение закона о защите конкуренции при ограничении поставок газа в котельные компании «СУОР» (в микрорайоне «Садовый»). В материалах дела отмечается, что «СУОР» не исполняло свои обязательства по оплате ресурса «порядка 20 раз в течение последних 7 месяцев», долги за газ в апреле превысили 43 млн рублей. Деятельность общества «Газпром межрегионгаз Чебоксары» «являлась убыточной из-за долгов ООО «Коммунальные технологии» за поставленный природный газ».

«Газпром межрегионгаз Чебоксары» нарушения антимонопольного законодательства не признал.

Ранее глава УФАС Вячеслав Борисов сообщил, что газовикам грозит штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, долги за газ в Чувашии летом продолжили расти: если в мае они составляли 1,5 млрд рублей, то к 20 июля достигли 2,4 млрд рублей. В мае газовики пошли на крайние меры, отключив крупных должников. 21 мая без газа остался поставщика тепла «Суор», в результате в микрорайоне Садовый оказались без горячей воды более 30 многоквартирных домов и один детский сад. 23 мая отключили 15 котельных, которые обслуживались ООО «Коммунальные технологии»: в результате без горячей воды остались 52 социальных объекта и 188 домов — всего почти 34 тыс. жителей. Это стало одним из самых крупных ограничений поставок газа в Чебоксарах.

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