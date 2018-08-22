Москва, 22 августа, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Специалисты научно-исследовательского института «Роснефти» будут обрабатывать сейсмические данные при помощи облачных технологий, сообщает 22 августа пресс-служба нефтегазовой компании.

Interpolit.ru Добыча нефти

Отмечается, что подход к анализу данных в российском секторе нефтедобычи является революционным, поскольку он позволит существенно повысить эффективность обработки больших объемов информации и прогнозирования. Кроме того, при использовании удаленного программного обеспечения существенно сократятся затраты предприятия на приобретение, модернизацию и эксплуатацию оборудования, а этом в свою очередь обеспечит снижение себестоимости работ.

В компании подчеркнули, что развитие технологического потенциала является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Она предусматривает наращивание инновационной деятельности и использование прорывных цифровых и технологических подходов, которые определяют технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

«НК «Роснефть"-НТЦ» — НИИ в структуре компании, который специализируется на региональной геологии, научном сопровождении геологоразведки, обработки и интерпретации сейсморазведочных данных.

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