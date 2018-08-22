Москва, 22 августа, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Словесная перепалка водителя «Яндекс.Такси» с пассажиром переросла в рукоприкладство. Агрессивного таксиста задержали, передает 22 августа РЕН ТВ.

Marco Verch Яндекс Такси

Инцидент произошел 16 августа в центре столицы. Спорить мужчины начали во время движения. Пассажир хотел выйти из такси, однако водитель догнал его и ударил по лицу.

Пассажир получил перелом челюсти и сообщил о произошедшем в полицию. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев предложил создать черный список водителей такси. Он отметил, что пассажиры стали чаще жаловаться на непристойное поведение водителей в присутствии женщин, а также проявление агрессии и насилия.

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