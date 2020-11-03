Иркутск, 22 августа, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Собственнику земель сельскохозяйственного назначения, расположенных под Ангарском (Иркутская область), предстоит заплатить штраф и ликвидировать стихийное кладбище домашних животных, на котором граждане более семи лет хоронили своих погибших любимцев. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

38fsvps.ru Захоронение кота на стихийном кладбище домашних животных под Ангарском

38fsvps.ru Захоронение кота на стихийном кладбище домашних животных под Ангарском

По итогам недавней проверки выяснилось, что на участке сельскохозяйственного назначения, собственником которого является сельскохозяйственное предприятие «Одинск», нарушен и загрязнён плодородный слой почвы на площади более 5000 кв. м (0,5 га). А проведённые микробиологические исследования показали загрязнение почвы бактериями группы кишечной палочки (превышение допустимых норм в десятки раз).

«Согласно экспертному заключению категория загрязнения почв (степень эпидемиологической опасности) на площади 2539 кв. м относится к опасной, на площади 1015 кв. м — умеренно опасной», — отмечают в Россельхознадзоре.

Согласно предписанию, восстановительные работы на нарушенном земельном участке должны быть выполнены в срок до 25 сентября 2018 года.