Вашингтон, 22 августа, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Twitter запустили флешмоб «К чёрту твой знак зодиака, лучше скажи…». Интерактив создали специально для тех, кто не любит долго узнавать новых людей и не доверяет астрологии.

geralt Социальная роль

По мнению пользователей, иногда всего лишь один вопрос может решить, поладит ли человек с новым знакомым. Этот вопрос зависит от личных принципов, предпочтений или хобби. Большинство юзеров считают, что важную роль во взаимоотношениях играют музыка и сериалы. Например, Лиз задала бы новому знакомому вопрос:

«К чёрту твой знак зодиака, какие песни ты слушаешь, когда тебе плохо и ты хочешь, чтобы стало ещё хуже?»

«К чёрту твой знак зодиака, лучше скажи, что тебе больше нравится, «Парки и зоны отдыха» или «Офис»?» — спрашивает Майкл.

Для некоторых пользователей важно узнать у нового знакомого его предпочтения в компьютерных играх. Они бы спросили, какой его любимый персонаж в Mortal Combat и какое у него число убийств в Fortnite.

Распространёнными оказались и вопросы, касающиеся еды. Для многих юзеров важно, ест ли их собеседник пиццу с ананасами и макает ли он картошку фри в кетчуп. Существенными оказались даже предпочтения в алкоголе.

«К черту твой знак зодиака, скажи лучше, как ты относишься к шпротам?» — пишет Marty.

Некоторых пользователей интересовали более важные моменты. Например, номер и пароль от кредитной карты. Впрочем, нашлись и те юзеры, которые серьезно подошли к флешмобу. Например, для Марио важна политическая позиция его нового знакомого:

«К чёрту твой знак зодиака, за кого ты проголосовал на выборах в ноябре 2016 года?»

Флешмоб особо популярен среди англоязычных пользователей. Однако тренд может в ближайшее время широко распространиться и в русскоязычном сегменте соцсети — юзеры из России уже присоединяются к интерактиву.

Обратная ситуация произошла с мемом «Как тебе такое, Илон Маск», который появился в рунете в феврале 2018 года. На днях пользователи из других стран обратили на него внимание и пришли к выводу, что Россия — страна, в который создают лучшие мемы. Англоязычные юзеры начали активно использовать шутку с американским изобретателем и даже обнаружили полезные изобретения среди тех, которые сопровождались фразой «Как тебе такое, Илон Маск».