Могадишо, 22 августа, 2018, 13:59 — ИА Регнум. ВВС США нанесли удар по позициям боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, в результате чего два террориста были ликвидированы, сообщает 22 августа Associated Press.

ВВС США

Инцидент произошел к северо-востоку от портового сомалийского города Кисмайо, говорится в заявлении представителей вооруженных сил США.

Напомним, Соединенные Штаты за 2018 год провели 20 боевых вылетов против боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка, действующая в Сомали тесно связана с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).