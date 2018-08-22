Берлин, 22 августа, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Большинство жителей Германии высказались за то, чтобы мигранты получили перспективу для дальнейшего проживания в ФРГ в качестве обучающихся или работников, даже в том случае, если их запрос на получение убежища был отклонен, сообщает Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

Согласно результатам опроса, опубликованным в среду, 22 августа, 58% опрошенного населения Германии высказало свое одобрение идеи о предоставлении мигрантам подобной возможности, 31% идею не поддержали, а еще 4% участников опроса высказались в целом против депортаций.

Подобная инициатива на практике может означать, что хорошо интегрированные в немецкое общество и обеспеченные работой мигранты смогут на основании иммиграционного права получить право остаться в ФРГ. Сейчас в Германии все чаще поступают жалобы на то, что даже хорошо образованных и в достаточной степени освоившихся в ФРГ беженцев все равно депортируют из страны.

Впервые дискуссия об этом была инициирована во время летних парламентских каникул главой правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером, который также входит в президиум Христианско-демократического союза (ХДС). При этом глава ХДС — федеральный канцлер Германии Ангела Меркель — инициативу Гюнтера отвергла, однако немецкие социал-демократы твердо намерены добиться изменений в этом вопросе в формате правительственной коалиции.

Стоит отметить, что в последнее время количество лиц, въезжающих в Германию и желающих получить там убежище, заметно уменьшилось. Если в 2015 году их число составляло 890 тысяч, то в 2016 оно сократилось до 280 тысяч, а в январе-апреле 2017 года уже составило 60,9 тысяч человек. Однако наряду с этим снизилась также и квота на предоставление убежища: если в 2016 году она составляла 62%, то в 2017 — уже 46%.